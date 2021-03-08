محافظ سوهاج ورئيس جهاز المشروعات الصناعية يبحثان طرق دعم المستثمرين

التقى اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم بمكتبه، المهندس محمد أنور، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة التجارة والصناعة، لبحث أوجه التعاون المشترك وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، بحضور اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام لمحافظة سوهاج، والمهندس جمال غانم، رئيس قطاع المشروعات الصناعية بالجهاز، والمهندس تيسير ممدوح، رئيس قطاع التخطيط والرقابة الفنية، وخالد عبد القادر، مدير عام المجمعات الصناعية، والمهندس ماجد شكري، مدير المنطقة الصناعية بحي الكوثر.وأوضح محافظ سوهاج أن اللقاء تناول مناقشة أحوال المجمع الصناعي بحي الكوثر وبحث وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن المجمع يتكون من عدد 718 وحدة صناعية مجهزة بكامل المرافق، لافتًا إلى دراسة مقترح بتشكيل مجلس أمناء لإدارة المجمع الصناعي، على أن يتكون المجلس من المستثمرين، وممثل من الجهاز والمحافظة، ووجه رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية بتواجد موظفين من الجهاز بالمحافظة لتلقي جميع طلبات المستثمرين المتعاملين مع الجهاز دون الحاجة إلى السفر إلى مقر الجهاز بالقاهرة.ومن جانبه قال المهندس محمد أنور إن زيارته اليوم تأتي ضمن سلسة من الزيارات لمحافظات الوجه القبلي التي بدأت منذ الأمس بمحافظة قنا واليوم في محافظة سوهاج، وغدا في محافظة أسيوط، وذلك في إطار حرص الدولة على استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة، وتوجيهات الوزيرة نيڤين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، على أهمية التيسير على المستثمرين.وعلى هامش الزيارة، قام المهندس محمد أنور، رئيس الجهاز، يرافقه اللواء عصام الدين الليثي، السكرتير العام، والنائب شعبان لطفي، عضو مجلس النواب، وهلال زكي رئيس حي الكوثر، والمهندس شاكر أبوالوفا، مدير هيئة التنمية الصناعية بسوهاج، وممثلي شركات الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، بجولة تفقدية بمجمع الصناعات بحي الكوثر، والتقى عددًا من المستثمرين لبحث مطالبهم والعمل على تذليل العقبات التي تواجههم.