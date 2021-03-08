«مصر الحديثة» يحصد مقعدين في انتخابات اللجان النوعية بالشيوخ

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، نتيجة انتخابات اللجان النوعية للمجلس التي أجريت مساء اليوم.وأسفرت انتخابات اللجان النوعية عن فوز الدكتور نبيل دعبس، رئيسًا للجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما أسفرت انتخابات لجنة الزراعة والري عن فوز محمد السباعي بمقعد وكيل لجنة الزارعة والري.