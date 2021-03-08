4468 إصابة جديدة بكورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الاثنين، 4 آلاف و468 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19).وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - أنه تم تسجيل 3 آلاف و920 حالة تعافٍ جديدة من الفيروس التاجي.. فيما تم تسجيل 24 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال ال 24 ساعة الماضية.