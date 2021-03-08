قبول استقالة وزير العمل الأردني من منصبه

وافقت الإرادة الملكية الأردنية، اليوم الاثنين، على قبول استقالة وزير العمل الأردني الدكتور معن مرضي عبدالله القطامين، من منصبه اعتبارًا من تاريخه.وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن الإرادة الملكية الأردنية وافقت على تكليف وزير التنمية الاجتماعية الأردني أيمن رياض سعيد المفلح، بإدارة وزارة العمل.