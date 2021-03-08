الأنبا نيقولا يترأس احتفالات ذكرى الأموات في طنطا (صور)

ترأس المتروبوليت نقولا مطران طنطا (إرموبوليس) وتوابعها القداس الإلهي في كنيسة القديس نيقولاوس الواقعة في المدافن، بمساعدة الأرشمندريت الأب نقولا فانوس.قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بعد القداس الإلهي أقيمت خدمة الصلاة على نفوس الراقدين (التريصاجيون) على رجاء القيامة في الكنيسة.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه توجه بعد ذلك إلى المدافن مع الحاضرين وذكر أسماء الراقدين طالبًا رحمة الرب لنفوسهم.تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الـ15 من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.