حبس 7 عاطلين متهمين بالتنقيب عن الآثار في عين شمس

أمرت نيابة عين شمس، بحبس ٧ آشخاص، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار، ٤ أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة القبض على ٧ أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار داخل منزل أحدهم في منطقة عين شمس.تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا يفيد بورود معلومات وأكدتها تحريات وحدة مباحث قسم شرطة عين شمس، بقيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل شقة بعقار بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط 7 أشخاص، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار بالعقار المشار إليه ملك إثنين من المتهمين.وعثر بداخله على حفرة قطرها 2متر بعمق 10 متر - وأدوات تنقيب، وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.