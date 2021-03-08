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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

8 سيدات يفزن بمقاعد في اللجان النوعية لمجلس الشيوخ

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:36 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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أجريت اليوم الاثنين، انتخابات اللجان النوعية لمجلس الشيوخ، وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز 8 سيدات بمقاعد الرئاسة والوكالة وأمانة السر في عدد من اللجان النوعية بمجلس الشيوخ.

وفازت النائبة سماء سليمان بوكالة لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، والنائبة عايدة نصيف بمقعد أمين سر اللجنة.

كما فازت النائبة حنان عبد المنعم برئاسة لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغير.

وكذلك فازت نهى أحمد فتحي بمقعد أمين سر للجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ، كما فازت النائبة راندا مصطفى بمقعد وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

كما فازت النائبة رشا نصر بمقعد أمين سر لجنة حقوق الإنسان، والنائبة سها سعيد بمقعد وكيل لجنة السياحة والآثار والإعلام، والنائبة خضرة سالم بمقعد أمين سر لجنة الشئون الدينية والأوقاف.

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