«الزراعة»: الشركات الكبرى وراء ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة

قال تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن عمولة تاجر الجملة في أسواق الخضر والفاكهة بأسواق الجملة ارتفعت من 3% لـ7% بعد تعويم سعر الصرف، مطالبا بتقليل حلقات التداول إلى أن تصل السلعة من المزارع للتاجر بكميات كبيرة للتقليل من سعر السلعة والتي ترتفع سعرها خلال المزايدة.وطالب التقرير، بضرورة إنشاء أسواق للجملة بكل محافظة لتقليل تكلفة النقل، لافتا إلى أن وقت أزمة ارتفاع أسعار الطماطم وبعض الخضر والفاكهة تكون الشركات الكبرى الغذائية والتجار السبب نتيجة قيام التجار ببيع كميات كبيرة للشركات كأولوية لهم وما يفيض منها وباقي الشحنات تدخل الأسواق ويتهافت عليها تجار الأسواق مما يرفع من أسعارها في السوق.