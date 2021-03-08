إصابة طالب تدخل لفض مشاجرة بين زميليه في الدقهلية

أصيب طالب عقب عودته من المدرسة، بشبراهور التابعة لمركز السنبلاوين في محافظة الدقهلية، إثر محاولته التدخل لفض مشاجرة بين طالبين مما دفعهم التعدي عليه.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود اشاره لمركز شرطة السنبلاوين، من مستشفى شبراهور العام، باستقبال "محمد.أ.م (16 عاما-طالب)، بمدرسة شبراهور الثانوية مصابا بجرح قطعي أسفل الصدر وأخر أسفل البطن.وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله قرر أنه بعد خروجه من المدرسة وسيره على شاطئ المصرف تلاحظ له وقوع مشادة ومشاجرة بين كل من مصباح.و.ب. (١٦ عاما - طالب)، ومعاذ.ص.ع. (١٣ عاما-طالب)، ويقيمان بذات القرية فحاول فضها وابعادهم لكنهم اعتدوا عليه بالضرب بالأيدي وألة حادة.وبتقنين الاجراءات تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وضبط "مطواة" بحوزة الثاني، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٨٤٧ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.