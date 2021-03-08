في أقل من شهرين.. إطلاق 4 مسابقات وجوائز لدعم الإبداع واكتشاف المواهب

تعمل وزارة الثقافة في الوقت الحالي بقطاعاتها المختلفة، على دعم الإبداع في الآداب والفنون، واكتشاف العديد من المواهب، وإثراء الساحة الثقافية، وذلك من خلال المسابقات التي تطلقها، لدعم المبدعين، ومنحهم الجوائز المالية.وفي أقل من شهرين، أطلقت قطاعات الوزارة بعض المسابقات والجوائز، التي تهدف إلى ما سبق ذكره، ونرصد في هذا التقرير أبرز تلك المسابقات والجوائز.أولا: جائزة أفضل كتاب في التراث، والتي تمنحها الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، مناصفة مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين لعام ٢٠٢١.وتتمثل شروط الجائزة في أن يكون العمل طبعة أولى، المؤلف مصري الجنسية، الكتاب منشورًا خلال عام ٢٠٢٠، ويتم اعتماد الكتاب سواء بتاريخ الطبعة أو رقم الإيداع شرط أن يشار في ترويسة الكتاب إلى كون هذه الطبعة هي الأولى من هذا الكتاب، يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح، تسلم بالهيئة المصرية العامة للكتاب، وألا يكون الكتاب قد حصل على جائزة أخرى، ألا يتقدم للجائزة من فاز بها قبل مرور ثلاث سنوات.ثانيًا جوائز معرض الكتاب، حيث أعلنت الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي، فتح باب التقدم لجائزة معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته (52) لعام 2021 منذ الإعلان عنها وحتى آخر مارس 2021.وفتحت الهيئة باب المسابقة في 11 فرعًا منها تسع للكبار الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبى، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت سن 35 هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.فضلًا عن أربعة جوائز أخرى تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزة أفضل كتاب مترجم وجائزة أفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومى للترجمة، وأفضل كتاب في مجال السينما مع أكاديمية الفنون.واشترطت أن يكون المؤلف مصري الجنسية، وألا يكون الكتاب مترجما باستثناء الأفرع الخاصة بالترجمة، أن يكون الكتاب منشورا خلال عام 2020 ويتقدم المؤلف بصفة شخصية بثلاث نسخ من الكتاب المرشح يتم تسليمها بمقر الهيئة بكورنيش النيل، ويقوم المتقدم بتوقيع إقرار بأن العمل المتقدم طبعة أولى ولم يحصل على جائزة أخرى، وأنه لم يفز بالجائزة في الثلاث سنوات المنقضية ويرفق بصورة من بطاقة الرقم القومى.ثالثًا: أطلقه المركز القومى للترجمة، في إطار خطة وزارة الثقافة المصرية للاحتفال بمئوية الدكتور ثروت عكاشة، جائزة بعنوان "ثروت عكاشة للترجمة"، بهدف تشجيع المترجمين على خوض مسارى الترجمة من العربية وإليها فى مجالات الفنون السمعية والبصرية.وتتضمن شروط التقدم للجائزة: "أن يكون العمل مترجمًا ومنشورًا في إحدى دور النشر المصرية أو العربية، وأن يكون العمل المترجم حاصلا على حقوق الملكية الفكرية، ويشترط أن تكون الترجمة عن اللغة الأصلية، وتكون الطبعة الأولى للعمل المترجم قد صدرت خلال السنوات الثلاث السابقة من تاريخ فتح باب التقدم للجائزة، أن يلتزم العمل المترجم بالحدود الاصطلاحية الدقيقة المجمع عليها لدى المتخصصين في مجالات الفنون البصرية والسمعية من (اصطلاحات أسلوبية، وتقنية، وجمالية، وتاريخية).كما لا يجوز التقدم بأعمال سبق لها الفوز بجوائز في الترجمة، أو مقدمة لنيل جائزة أخرى في الوقت نفسه ولا يجوز لمن يفوز بالجائزة التقدم مرة ثانية إلا بعد مرور خمس سنوات، ولا يجوز التقدم بعمل له مراجع للترجمة.أما عن الأوراق والوثائق المطلوبة فتتضمن: "نموذج المشاركة في الجائزة، تعريف بالعمل المترجم فيما لا يزيد على ألف كلمة، سيرة ذاتية حديثة مختصرة وصورة شخصية، وصورة من بطاقة الرقم القومى، صورة من موافقة الجهة المالكة للحقوق على الترجمة، خمس نسخ من العمل الأصلى وخمس من الترجمة".رابعًا: جائزة المبدع الصغيروكانت قد أطلقت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، جائزة الدولة للمبدع الصغير، تحت رعاية السيدة انتصار السيسي، حرم رئيس الجمهورية.وتتمثل شروط جائزة الدولة للمبدع الصغير، أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن رُد إليه اعتباره، وألا يتجاوز سن المتقدم في أول يوم لفتح باب التقدم الوارد في الإعلان عن الجائزة 18 سنة ميلادية، وألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة، وأن يلتزم المُتقدم بالفئة العمرية المُشار إليها بالإعلان والمقسمة لمستويين من 5 حتى 12 عاما كمستوى أول، ومن فوق 12 حتى 18 عاما كمستوى ثان.كما تتضمن الشروط: ألا يتم التقدم بالعمل نفسه لجائزة أو مسابقة أخرى حتى صدور الإعلان عن نتيجة الجائزة، ألا يكون العمل المُقدم قد سبق له الفوز بجائزة أو مسابقة أخرى، لا يحق للشخص التقدم بأكثر من عمل، واستيفاء استمارة الجائزة، على أن يرفق بها صورة بطاقة الرقم القومى لولي أمر المتقدم، وصورة شهادة ميلاد وصورة شخصية حديثة للمتقدم، وفي حالة تعذر وجود ولي الأمر (الأب) يرفق مع الأوراق توكيل خاص بالتعامل المالي والإداري على الجائزة أو صورة طبق الأصل من قرار الوصاية على المتقدم، وفي حالة العمل الجماعي يُشترط لقبوله موافقة المشتركين فيه، وتُحدد نسب المشاركة كتابةً من قبلهم، وإذا لم تحدد نسب المشاركة تُقسم الجائزة عليهم بالتساوي.وتتضمن الشروط كذلك: أنه في حال ثبوت انتحال أو سرقة العمل المقدم للجائزة أثناء مراحل التحكيم أو بعد منح الجائزة، يُستبعد المتقدم من الترشح للجائزة ويحرم من التقدم لها مرة أخرى، ويتم سحب الجائزة في حالة الحصول عليها، وأن يكون هناك مرحلة أولى لفرز الأعمال المقدمة، ومرحلة ثانية للأعمال التي تم تصعيدها من المرحلة الأولى لعمل مقابلة شخصية للمتقدم لمناقشة العمل المقدم وتقييمه، وذلك بمقر المجلس الأعلى للثقافة، وفي حالة وفاة المُتقدم بعد المقابلة الشخصية يعتبر التقدم قائما، وتستبعد إداريًا الأعمال التي لم تستوف شروط الجائزة، وإرسال الأعمال على (CD أو فلاش ميمورى) مع الأوراق المطلوبة بواسطة البريد على عنوان المجلس الأعلى للثقافة (1 شارع الجبلاية ساحة دار الأوبرا المصرية- الجزيرة- الزمالك- القاهرة).. ولا يقبل العمل بعد انتهاء الفترة المعلن عنها للتقدم.