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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

انتشلت فرق البحث للمسطحات المائية والإنقاذ النهري، بمديريتى أمن الدقهلية وبورسعيد صياد غريق ليرتفع عدد ضحايا اصطدام مركبي صيد داخل بحيرة المنزلة إلي 3 متوفين، وإصابة 5 صيادين آخرين بإصابات مختلفة.

انتشال جثمان إحدى ضحايا اصطدام مركبى صيد ببحيرة المنزلة

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:55 م
انتشال جثمان أحد
انتشال جثمان أحد ضحايا اصطدام مركبي
عمرو الحوتى
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انتشلت فرق البحث للمسطحات المائية والإنقاذ النهري، بمديريتى أمن الدقهلية وبورسعيد، صيادًا غريقًا، ليرتفع عدد ضحايا اصطدام مركبي صيد داخل بحيرة المنزلة إلى 3 متوفين، وإصابة 5 آخرين بإصابات مختلفة.

كان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزي بوصول جثتين لكل من: "محمد أحمد علي حسن، 43 عامًا صياد، ومحمد محمد سامي إبراهيم، 40 عامًا صياد"، جثتين هامدتين، كما تمكنت قوات الإنقاذ من انتشال جثة "حسن عبدالنبى القرعة"، شاب بالعقد الثاني من العمر، وتم نقله إلى مستشفى المطرية المركزي.

كما أصيب كل من "أحمد عبدالله العاصي، 14 عامًا، صياد، بجرح قطعي بفروة الرأس، والسيد علي السيد علي الصالحي، 34 عامًا صياد، وهاني السيد عباس عبده، 43 عامًا، صياد، بكدمات واشتباه كسور متفرقة بالجسم، وتم تحويلهم إلى مستشفى المنزلة العام، ومصطفى عبدالله زغلول، 33 عامًا صياد، مصاب بنزيف بالمخ وكسر بالجمجمة، وشريف المنسي الحماحمي، 31 عامًا صیاد، مصاب بكدمات وكسور بالوجه، وتم تحويله من مستشفى المنزلة العام إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة، وجميعهم يقيمون ببندر المطرية، وذلك بادعاء اصطدام قاربي صيد بموتور "لنش".

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال المصابين الرابع والخامس وكل من شقيق المتوفى الأول السيد أحمد علي حسن، 43 عامًا، صیاد، ووالد المتوفى الثاني محمد سامي إبراهيم محمد، 65 عامًا صياد، ويقيمان بذات العنوان، في محضر الشرطة، قرروا بأنه حال تواجد المتوفين والمصابين ببحيرة المنزلة بمنطقة "البوغاز القديم " نطاق مديرية أمن بورسعيد، يستقلون عدد "2" قارب صيد بموتور "لنش"، اصطدم كل منهما بالآخر بالمواجهة مما أدى إلى وفاة الأول والثاني وحدوث إصابة الآخرين.

وورد تقرير مفتش الصحة للمتوفين يفيد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1701 لسنة 2021  جنح مركز شرطة المطرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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