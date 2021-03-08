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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نتيجة الصف الأول الإعدادي الدراسي الأول 2021

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:29 م
الإعدادي
الإعدادي
هبه محمد
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تستمر عمليات البحث يوميًا على محركات الإنترنت وعلى مواقع السوشيال ميديا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع " جوجل " من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الإعدادي عن موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2021، وذلك بعد إطلاق وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط إلكتروني حتى يتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2021، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ولمنع التكدس والإزدحام في الشوارع والمصالح الحكومية، خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين، من عدوى فيروس كورونا الخطير.

ونظرًا لاستمرار عمليات البحث على محركات الإنترنت على جوجل من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الأول الإعدادي، يرصد لكم " الدستور " في تقريره كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل موعد نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2021، والخطوات التي يحتاجها الطلاب، وذلك وفقًا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2021

أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحت إشراف الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المنصة الإلكترونية لطلاب الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2021، لمعرفة النتيجة النهائية لهم، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا الخطير، الذي تسبب في تعليق الدراسة لفترة بكافة المراحل التعليمية، وغلق المراكز التعليمية خوفًا على صحة الطلاب من عدوى كورونا التي عاودت في الانتشار من جديد.

خطوات نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول 2021

1 - أولًا يقوم الطالب بالدخول على صفحة التعليم الأساسي من هنا: www.cairogovresults.com

2 - ثم قم باختيار نتائج المرحلة الإعدادية لعام 2021.

3 - ثم يقوم الطالب بتحديد الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الأول.

موعد إعلان نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2021 

4 - ثم يبدأ الطالب بإدخال اسمه ورقم الجلوس.

5 - ثم يحدد الطالب الفصل الدراسي الأول.

6 - وأخيرًا.. ستظهر لك نتائج المستوفاة جميع المواد الدراسية.

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