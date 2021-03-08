نتيجة الصف الأول الإعدادي الدراسي الأول 2021

4 - ثم يبدأ الطالب بإدخال اسمه ورقم الجلوس.5 - ثم يحدد الطالب الفصل الدراسي الأول.6 - وأخيرًا.. ستظهر لك نتائج المستوفاة جميع المواد الدراسية.