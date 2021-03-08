كل ما تريد معرفته عن الجامعات الأوروبية في مصر
الإثنين 08/مارس/2021 - 03:31 م
إيمان ماهرطباعة
نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 86 لسنة 2021 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية في مصر".
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الجامعات الأوروبية في مصر:
- تهدف لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي "لندن ووسط لانكشاير" داخل جمهورية مصر العربية، واللتين يقع مقرهما الرئيسي داخل المملكة المتحدة.
- الجامعات الأوروبية في مصر هي مؤسسة للتعليم والبحث العلمي يتم إنشاؤها تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018.
- مقرها العاصمة الإدارية.
- الجامعة الأوروبية وقعت اتفاقية مع جامعة أوكلين (سنترال لانكشاير) وهى تعتبر من أقدم الجامعات في بريطانيا حيث بدأت عام 1828 وتعد الأولى في إنجلترا في العلاقات الدولية مع جامعات العالم.
- تمنح الجامعة كل من درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
- توفر منح دراسية معفية من المصروفات الدراسية.
- يمثل المؤسسة الجامعية رئيسها أمام القضاء.
- تسعى الجامعة الأوروبية لتصبح مركزًا جديدًا للأبحاث والتعليم المتميز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيقوم بدوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الجامعات الأوروبية في مصر:
- تهدف لاستضافة فرع لكل جامعة من جامعتي "لندن ووسط لانكشاير" داخل جمهورية مصر العربية، واللتين يقع مقرهما الرئيسي داخل المملكة المتحدة.
- الجامعات الأوروبية في مصر هي مؤسسة للتعليم والبحث العلمي يتم إنشاؤها تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقًا للقانون رقم 162 لسنة 2018.
- مقرها العاصمة الإدارية.
- الجامعة الأوروبية وقعت اتفاقية مع جامعة أوكلين (سنترال لانكشاير) وهى تعتبر من أقدم الجامعات في بريطانيا حيث بدأت عام 1828 وتعد الأولى في إنجلترا في العلاقات الدولية مع جامعات العالم.
- تمنح الجامعة كل من درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه.
- توفر منح دراسية معفية من المصروفات الدراسية.
- يمثل المؤسسة الجامعية رئيسها أمام القضاء.
- تسعى الجامعة الأوروبية لتصبح مركزًا جديدًا للأبحاث والتعليم المتميز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والذي سيقوم بدوره في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.