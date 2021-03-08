البابا ثيودروس يقيم خدمة صلاة الجناز في دير القديس جيورجوس (صور)

أقام صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، خدمة الصلاة على نفوس اراقدين في دير القديس جيورجوس، المعروف باسم دير مار جرجس، في منطقة مصر القديمة بالقاهرة، بمناسبة سبت الأموات.قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن ذلك في كنيسة رقاد السيدة العذراء مريم التي في وسط مدافن الروم الأرثوذكس الموجودة في الدير، بحضور رئيس الدير الأرشمندريت الأب دامسكينوس الأزرعي.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أنه بعد ذلك توجة غبطته إلى مدافن البطاركة الموجودة أسفل كنيسة القديس جيورجيوس الرئيسية للدير حيث أقام الصلاة على نفوسهم.تستعد كنيسة الروم الأرثوذكس، برئاسة البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا الإسكندرية وسائر أفريقيا؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الـ15 من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الصائمون عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.