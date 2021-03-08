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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«تاون جاس» تناشد سكان النزهة الجديدة عدم الانزعاج من رائحة الغاز

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:28 م
الغاز
الغاز
سيد الابنودى
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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عن ملء الخزان الرئيسي بمحطة تخفيض الضغط، وإضافة الرائحة بمنطقة هليوبوليس بالنزهة الجديدة التابعة لمحافظة القاهرة، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشر مساء يوم الأربعاء الموافق 10 مارس 2021.

وأهابت الشركة بجميع العملاء قاطني المناطق المحيطة بالمحطة والقريبة من النزهة الجديدة عدم الانزعاج عند الشعور بالرائحة، كما تؤكد أن أعمال ملء الخزان هى أعمال روتينية ولا تمثل أي خطورة على المواطنين أو المحيطين بالمنطقة، وتتم الأعمال بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وفي أسرع وقت ممكن، وبناءً عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء، وأنه في حالة وجود أي استفسار فإنه يرجى التكرم بالاتصال من أي تليفون أرضي بطوارئ الشركة على رقم (129).

وتعمل «تاون جاس» في مجال توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والمنشآت ذات الأنشطة التجارية والصناعية ومحطات الكهرباء، ومحطات تموين السيارات بمناطق امتياز الشركة بـ5 محافظات هي: "القاهرة، والجيزة، والإسكندرية، وبورسعيد، والإسماعيلية"

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