استخراج 375 بطاقة رقم قومي مجانية للسيدات والفتيات بكفر الشيخ

قالت الدكتورة أماني شاكر، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بكفر الشيخ، إن الفرع تمكن من الانتهاء من إجراءات استخراج 150 بطاقة رقم قومي للسيدات والفتيات بقرية الغبايشة التابعة لمركز سيدي سالم، اليوم الاثنين، بمركز شباب القرية.وذلك في إطار مشروع "بطاقتك حقوقك" الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة على مستوى الجمهورية، ويهدف المشروع إلى استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات المستهدفات بالمجان مع إعفائهن من أية غرامات.وأكدت شاكر، أن عدد بطاقات الرقم القومي التي تم الانتهاء من إجراءاتها في 3 قرى 375 بطاقة رقم قومي، منهم 127 بطاقة بقرية سيد خميس التابعة لمركز سيدي سالم، و98 بطاقة رقم قومي لسيدات وفتيات بقرية بلوش التابعة لمركز بلطيم.وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالجهود المبذولة من فرع المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة،وإشراف الدكتورة أماني شاكر، مقررة فرع بكفر الشيخ، بالجهود المبذولة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات والفتيات بقرى محافظة كفر الشيخ بالمجان.