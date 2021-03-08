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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الإسكندرية الأزهرية» تناقش الاستعداد للفصل الدراسي الثاني.. السبت

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:26 م
الإسكندرية الأزهرية
الإسكندرية الأزهرية
هبه عويضه
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عقدت منطقة الإسكندرية الأزهرية، برئاسة الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية، اجتماعًا اليوم الاثنين، لبحث الاستعدادات وجاهزية معاهد المنطقة للفصل الدراسي الثاني، والذي من المقرر أن يبدأ يوم السبت المقبل 13 مارس 2021م، بناء على تعليمات رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.

جاء ذلك بحضور الشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، علاء العريان، ومديري المراحل التعليمية وموجهي العموم، ومدير الامتحانات، ومدير الشئون القانونية، ومدير الإدارات التعليمية، وبعض مديري إدارات المنطقة.

وتم التشديد خلال الاجتماع على الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، وضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لمن يخالف تعليمات الوقاية والالتزام بإجراءات التدابير الاحترازية.

كما تم مناقشة انتظام العمل بالمعاهد طبقا للجداول المعلنة لضمان حسن سير العملية التعليمية، والحرص على عمليات التعقيم والتطهير المستمر للحفاظ على صحة الجميع، والتنبيه على التزام الطلاب بالحضور.

كما تم التأكيد على أنه سيتم عقد امتحان شهر مارس الجاري يوم الخامس والعشرين، وتم الاتفاق على اقتراح أن تكون الامتحانات من المنطقة تحت إشراف موجهي العموم، وكذلك التأكيد على أن نتيجة التقييمات للأشهر الثلاثة القادمة لطلاب الشهادتين الابتدائية والإعدادية يتم تجميعها في كنترول المعاهد، وتسليمها لكنترولي الشهادتين لاستكمال أعمالهما، ولحين صدور تعليمات أخرى من قطاع المعاهد الأزهرية.

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