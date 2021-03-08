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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«البيئة» تشيد بتجارب الشركات العالمية والمحلية للحد من استخدام البلاستيك

الإثنين 08/مارس/2021 - 10:42 م
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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أشادت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة بما تم تقديمه بمؤتمر المركز الثقافي البيئي التعليمي من نماذج لتجارب الشركات العالمية والمحلية في مجال الحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وقصص النجاح بها، مؤكدة على ضرورة وضع قائمة تضم كافة العاملين بمنظومة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من مصنعين وعاملين بمجال تدويرها أو انتاج البدائل وتحديد حجم السوق، وخلق قناة للتواصل بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

وتابعت وزيرة البيئة، أنه تم ربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها والعمل على تذليل المعوقات ودراسة إمكانية إيجاد حوافز.

وأشارت فؤاد، إلى أنه سيتم مناقشة مجموعة الحوافز الخضراء مع وزير المالية بناء على قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وقانون المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠، مشيرة إلى قيام وزارة البيئة أيضا بدراسة إمكانية قيام تقديم حوافز لتشجيع كافة البدائل صديقة البيئة.

وأكد الدكتور على أبو سنة، مساعد الوزيرة للمشروعات على الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة سواء على المستوى التشريعي والتوعوي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع الجهات المعنية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، في إطار الاتجاه العالمي للحد من استخدام هذه الأكياس، مؤكدا استمرار الوزارة في تنفيذ هذه الجهود من خلال المزيد من المبادرات والمشروعات المستقبلية.

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