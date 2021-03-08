صرف معاشات الشريحة الأخيرة لأكثر من مليون و700 ألف مستحق

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مواصلة صرف معاشات مارس للشريحة الأخيرة، ممن يتقاضوا أكثر من 2000 جنيه، ويصل عددهم إلى مليون و700 ألف.وأكدت هيئة التأمينات، عبر موقعها الإلكتروني، أنه تم الانتهاء من صرف معاشات الشريحتين الأولى والثانية، حيث بدأ صرف معاشات شهر مارس، الأحد الماضي، لنحو 10.5 مليون صاحب معاش ومستفيد، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 18 مليار جنيه، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع التكدس والزحام، من خلال 16 ألفا و766 منفذًا حتى فبراير الماضي.وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد المؤمن عليهم بلغ 13 مليونا و901 ألفا، وبلغ عدد أصحاب المعاشات والمستحقين 10 ملايين و447 ألفا، وذلك حتى الأول من فبراير الماضي