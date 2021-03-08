الكنيسة الكاثوليكية: قرار منع رسامة المرأة قسًا لا رجعة فيه (فيديو)

أطلقت أسرة القديس توما الأكويني، التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة الكاثوليكية في مصر، حلقة مخصصة عن كهنوت المرأة.ولخصت الحلقة موقف الكنيسة الكاثوليكية، والتي قالت «إنه قرار نهائي ولا رجعة به»، بخصوص عدم الموافقة نهائيًا على رسامة المرأة قسًا.تستعد الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، وذلك في الـ15 من مارس الجاري، والذي يستغرق 55 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.