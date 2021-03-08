«التموين»: 1000 سيارة سلع بالمناطق الأكثر احتياجًا خلال رمضان

قال عبدالمنعم خليل، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات بوزارة التموين، إنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك سيتم الدفع بالسيارات المتنقلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وسيارات "تحيا مصر" لمشروع "عربيتي" لشباب الخريجين، في المناطق الأكثر احتياجا والمناطق التي تخلو من منافذ المجمعات الاستهلاكية، لطرح السلع الأساسية والغذائية والرمضانية بتخفيضات 25%، بجانب سيارات القطاع الخاص الذي يتمثل في السلاسل التجارية الكبرى والهايبرات.وأضاف خليل، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن عدد السيارات المتحركة المحملة بالسلع الرمضانية سيصل إلى 1000 سيارة في جميع المحافظات، مؤكدا أنه يتم حاليا التنسيق مع المحافظين والغرف التجارية لعمل تلك المعارض في عواصم المحافظات والمدن والمراكز لتغطية احتياجات المواطنين، مشيرا إلى أن محافظة قنا ستقيم 9 معارض "أهلا رمضان".وتابع أن وزارة التموين نبهت على مديريات التموين والتجارة بتيسير الإجراءات للمحال التجارية والبقالة التموينية لمنح الموافقات لعمل معارض "أهلا رمضان"، بشرط توافر السجل التجاري والبطاقة الضريبية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، بإجراء التعقيمات الأزمة وعمل مسافة مناسبة بين العملاء والبائع وعدم وجود الزحام والتكدس أمام منافذ البيع.