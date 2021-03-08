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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ميناء الإسكندرية يستقبل 177 ألف طن سلع استراتيجية

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:21 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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شهدت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، نشاطًا ملحوظًا في حركة الملاحة وتداول البضائع خلال الأربعة والعشرون ساعة الماضية، وبلغ إجمالي حجم البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 177،134 طن، وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1،510 حاوية مكافئة كما تم دخول وخروج عدد 9،977 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وفي ذات السياق بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 27 سفينة، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر عمليات الشحن والتفريغ فقد بلغت 38 سفينة مابين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، وخروج 2 قطار أحدهم بواقع 24 عربة محملة بالغلال ومتجه إلى أسيوط والأخر بواقع 25 عربة محملة بالحاويات ومتجه إلى دمياط.

وأضاف البيان أن من المتوقع استمرار ذلك النشاط في كل من الحركة الملاحية وحركة التداول بشكل ملحوظ خلال الساعات القادمة.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة، على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الإحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كرونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

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