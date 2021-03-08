«لا نريد حبًا يقتلنا».. شعار المرأة التركية في مسيرات حاشدة بأنقرة

شهدت العاصمة التركية، أنقرة، اليوم الإثنين، مسيرة نسائية شارك بها مئات السيدات التركيات، تحت شعار "لا نريد حبًا يقتلنا"، وذلك ردًا على جرائم العنف ضد النساء في ظل تراخي السلطات عن تحقيق العدالة إزاء حوادث العنف المنزلي والأسري وقضايا التحرش والاغتصاب، بالتزامن مع احتفالية يوم المرأة العالمي في 8 مارس.وأوضح موقع دوفار التركي، أن المشاركات في المسيرة التي بدأت من شارع سقاريا بأنقرة، رفعت شعارات مثل لا تراجع عن النضال النسوي ولا نريد الموت، ولن نفقد ضحية أخرى، وانظر إلى عملي وليس إلى ما ارتديه، ردًا تبريرات تربط بين جرائم التحرش والاغتصاب والقتل وبين ملابس السيدات.كما رفعت المتظاهرات شعارات تنادي بتفعيل «اتفاقية إسطنبول» لحماية حقوق المرآة التركية، وهي الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، والتي يرغب حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان في الانشقاق عنها.