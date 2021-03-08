«الزراعة» تنظم ورشة عمل حول الممارسات الآمنة للتعامل مع الطيور المنزلية

نظم معهد صحة الحيوان بوزارة الزراعة ممثلا في معمل طنطا بمحافظة الغربية، ورشة عمل بالجمعية الزراعية بقرية شبرا النملة التابعة مركز طنطا بالتعاون مع الإدارة العامة للإرشاد الزراعي بالغربية تحت عنوان "الممارسات الآمنة للتعامل مع الطيور بالتربية المنزلية".وقال الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد صحة الحيوان في تصريحات صحفية الاثنين، إن هذه الورشة تأتي تماشيا من اهتمام الدولة بتوفير الأمن الغذائي للمواطن المصري وسياسة وزارة الزراعة وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة لمساعدة المرأة الريفية في مجال التربية المنزلية للطيور لحماية الطيور وحماية أسرتها من الأمراض المشتركة.