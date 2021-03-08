هبوط مفاجئ بالليرة التركية عقب استقالة مدير عام البورصة

سجلت الأسواق المصرفية التركية ارتفاعًا مفاجئًا في أسعار صرف العملات الأجنبية، بعد ساعات من استقالة مدير عام البورصة التركية، هاكان أتيلا، اليوم الإثنين، ووصل سعر صرف الدولار إلى 7.67 ليرة تركية مرتفعًا من 7.55 ليرة تركية سجلها عند فتح تداولات صباحًا.وكسر اليورو حاجز التسعة ليرات ليسجل 9.09 ليرة تركية، بعد أن وصل إلى 8.98 ليرة تركية عند بداية التداول، وذلك بحسب ما شنر موقع قرار.وكانت مدير عام البورصة التركية، هاكان اتيلا، قد أعلن استقالته اعتبارًا من 8 مارس 2021، وجرى قبول استقالته بموجب قرار من مجلس الإدارة. فيما تأتي تلك الخطوة إرضاءً للولايات المتحدة الأمريكية التي طالبت بتوقيع عقوبة الحبس بحق أتيلا على خلفية قضية «بنك خلق» الشهيرة.