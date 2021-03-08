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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«الوثائق القومية» تطلق جائزة أفضل كتاب في التراث

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:14 م
إيناس عبد الدايم
إيناس عبد الدايم
آلاء حسن
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تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة؛ تطلق الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نيفين محمد موسى، جائزة أفضل كتاب في التراث وتمنحها مناصفة مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، وذلك خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الثانية والخمسين لعام 2021.

أولا: شروط الجائزة:
- أن يكون العمل طبعة أولى.
- أن يكون المؤلف مصري الجنسية.
- أن يكون الكتاب منشورًا خلال عام 2020، ويتم اعتماد الكتاب سواء بتاريخ الطبعة أو رقم الإيداع شرط أن يشار في ترويسة الكتاب إلي كون هذه الطبعة هي الأولى من هذا الكتاب.
- أن يتقدم المؤلف أو الناشر بثلاث نسخ من الكتاب المرشح، تسلم بالهيئة المصرية العامة للكتاب.
- ألا يكون الكتاب قد حصل علي جائزة أخري.
- ألا يتقدم للجائزة من فاز بها قبل مرور ثلاث سنوات.

ثانيًا: القواعد العامة:
- يفتح باب التقدم للجائزة فور الإعلان عنها، وينتهي في آخر مارس 2021، ذات العام، وتبدأ لجان التحكيم عملها فور إغلاق باب التقدم، وتعلن عن النتائج في حفل توزيع الجوائز أثناء إقامة المعرض.

- يتم تقديم الأعمال بمبني الهيئة المصرية العامة للكتاب: 1194كورنيش النيل- رملة بولاق- القاهرة.

- تشكل لجنة التحكيم بشكل سرى بقرار من وزير الثقافة، وتعلن أسماؤهم في حفل توزيع الجوائز، قبل إعلان أسماء الفائزين.

- تحدد كل لجنة من لجان التحكيم المختصة القواعد الفنية للتحكيم ومسوغات منح الجائزة في مقدمة تقريرها الختامي.

- لا يجوز ترشح أحد أعضاء لجنة التحكيم للجائزة.

- يجوز اقتسام الجائزة بين أكثر من فائز.

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