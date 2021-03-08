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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

2 مليون و320 ألف جنيه حصيلة مخالفات الإجراءات الاحترازية بالإسكندرية

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:12 م
اللواء محمد الشريف
اللواء محمد الشريف
هبه عويضه
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أعلنت محافظة الإسكندرية، أن قيمة الغرامات المتحصلة من حملات إزالة التعديات وحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية 2 مليون و320 ألف جنيه، من الفترة من أغسطس 2020 إلى يناير 2021.

جاء ذلك في ضوء تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء وجميع القيادات التنفيذية المعنية بشن حملات إزالة التعديات والمخالفات وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها.

واستعرضت محافظة الإسكندرية، في بيان لها اليوم ما تم في حملات إزالة التعديات والمخالفات على مستوى الأحياء والتي تابع تنفيذها اللواء عبد الفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء وتحت إشراف معاوني السيد المحافظ، والجهات المعنية.

وخلال تلك الحملات المنفذة على مستوى الأحياء في الفترة من أغسطس 2020 إلى يناير 2021، تم التحفظ عدد 25 ألف حالة إشغال طريق، والتحفظ على عدد 130 طائرة ورقية، وغلق عدد 262 سنتر تعليمي، والتحفظ على عدد 176 عربات الطعام، والتعامل مع 2000 حالة كلاب ضالة، وضبط عدد 477 حالة مكبرات صوت. وغلق 475 محل مخالف، وغلق 289 مقهى وتوجيه عدد 295 إنذار للمقاهي والتحفظ على عدد 19 ألف حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تنفيذ عدد 165 قرار إزالة، وتنفيذ عدد 416 قرار إزالة فورية. وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة حوالي 720 ألف جنيه.

وعلى صعيد آخر؛ شملت حملات تطبيق الإجراءات الإحترازية التي أقرتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، خلال الفترة من يناير 2021 وحتى مارس 2021 على مستوى الأحياء، إجمالي عدد 6009 محضر للأفراد الغير ملتزمين بارتداء الكمامات، وعدد 586 محضر للمنشآت المخالفة للإجراءات الإحترازية، وبلغ إجمالي الغرامات المتحصلة من تلك المحاضر (مليون و600 ألف جنية). وتم فض 125 سوقا مخالفا، وفض 78 حفل زفاف وعزاء.



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