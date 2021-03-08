السعودية تغلق 8 مساجد جديدة بسبب كورونا

أعلنت وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، إغلاق 8 مساجد جديدة بعد الكشف عن 10 حالات تأكدت إصابتها بفيروس كورونا المستجد.وقالت الوزارة، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»: «أغلقت وزارة الشئون الإسلامية اليوم 8 مساجد مؤقتًا في 3 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين».وأشارت وزارة الشئون الإسلامية إلى أن مجموع المساجد التي تم إغلاقها خلال 29 يومًا بلغ 236 مسجدًا، تم فتح 224 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية، في إطار حرص المملكة على سلامة مرتادي بيوت الله.كما أوضحت الوزارة أنها نفذت خلال خمسة أسابيع 104.147 جولة رقابية في مساجد وجوامع المملكة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية التي اعتمدتها الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمنع انتشار كورونا ولتحقيق أعلى معايير الأمان في بيوت الله.