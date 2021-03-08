مصرع طفل صدمته سيارة ربع نقل بقرية الخليج بالدقهلية

لقي طفل عمره ٣ سنوات مصرعه، بعدما صدمته سيارة ربع نقل أثناء عبوره بقرية الخليج التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت بعد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة المنصورة من بعض الأهالي بوقوع حادث تصادم ومتوفي بقرية "الخليج" دائرة مركز المنصورة.وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أنه حال سير السيارة رقم (ر م ع ١٦٣٨ ربع نقل) قيادة المدعو "منصور محمد محمد الفضالي " ۲۹ عاما، سائق ومقيم قرية "بني منصور" دائرة مركز أولاد صقر بالشرقية، بأحد شوارع القرية اصطدم بالطفل "مازن رمضان علي" ۳ سنوات، ومقيم طرف أسرته بذات القرية حال عبوره الطريق أمامه فجأة مما أدى إلى وفاته في الحال، وتم نقل جثمانه إلى منزل ذويه.وبسؤال قائد السيارة وعم المتوفي المدعو "أحمد علي رمضان السيد" ۲۹ عاما حاصل علي مؤهل متوسط، ومقيم بذات القرية أیدا مضمون الفحص، واتهم الأخير قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالطريق.وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٥١٧٣ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة المنصورة، وجاري استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.