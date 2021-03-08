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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

غرفة الغوص تدعم سياحة المغامرات بدهب

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:23 م
جريدة الدستور
رامى حسين
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أعلنت غرفة الغوص والأنشطة البحرية برئاسة هشام جبر عن استضافة مدينة دهب لمسابقة رياضة "الكايت سيرف"، وقد تم تنظيم المسابقة بمنطقة اللاجون التي تتمتع بسرعة الرياح، والظروف البيئية وجميع المقومات التي تجعلها مقصدا لجميع ممارسي الكايت سيرف، موضحة أن سياحة المغامرات من أكثر الأنماط السياحية جذبا للسائحين.

وأشارت الغرفة فى تصريحات صحفية إلى أن المسابقة شارك بها العديد من الممارسين من جميع أنحاء مصر وروسيا وأوكرانيا، وقدموا منافسة استثنائية أظهروا فيها مهارات وتقنيات عكست قدرة وأداء مذهلا، وتشكر الغرفة محافظة جنوب سيناء ومجلس مدينة دهب على رعايتهم الحدث، وجميع مراكز الأنشطة البحرية المحيطة بمنطقة اللاجون على تعاونهم خلال الحدث.

وتعد "الكايت سيرف" أو كما يطلق عليها ركوب الأمواج بالشراع وتدرج ضمن فئة الرياضات المائية التي راجت مؤخرا بين محبي هذا النوع من المغامرات.

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