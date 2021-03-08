وزيرة الثقافة تشهد احتفال «القومى للترجمة» باليوم العالمى للمرأة

شهدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، الاحتفالية التي نظمها المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة كرمة سامي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وكرمت الدكتورة منيرة كروان أستاذ الأدب اليوناني بكلية الآداب جامعة القاهرة كشخصية العام، وذلك بقاعة طه حسين وبحضور عدد من النقاد والمترجمين.قالت "عبدالدايم" إن الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة وتكريم رموز نسائية مصرية في هذا اليوم هو اعترافًا بدورهن الحيوي بجميع مجالات الحياة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية منذ القدم نموذج للعطاء والوفاء والتحدي والكفاح وأصبحن علامات فارقة في التاريخ المصري ورمز للإبداع والنجاح، ووجهت التحية لكل امرأة مصرية مثمنة جهودهن فى خدمة وتنمية المجتمع.من جانبها أكدت الدكتورة كرمة أن المرأة أبدعت بيديها خبزًا وشعرًا ونثرًا وسردًا وموسيقى وترجمة وأنها ولدت لتقاوم الوأد وأطلقت اسم "بنات سهير" على من اتبعن خطا الدكتورة سهير القلماوي نحو الجامعة وتحقيق حلم الماجستير والدكتوراه والإبداع في الترجمة والتدريس والنقد الأدبي وإدارة الثقافة، وأضافت أن "القلماوي" كانت رائدةَ الاهتمام بمبحث الأداة فى الفنون: اللغةُ فى الشعر، والمشهدُ فى المسرح، والسردُ فى الرواية، والنغمُ فى الموسيقى، والحجرُ فى النحت، والكتلةُ في العمارة، وتوازن المبنى والمعنى في الترجمة، حيث بدأت خطواتِها إلى جامعة القاهرة في نهايات العَقد الثاني من القرن العشرين غير عابئة واستكملت الرحلة بعدها فاطمة موسى ولطيفة الزيات ورضوى عاشور ولبنى الريدي وعايدة الباجوري وسونيا نجا وغيرهُن وأوضحت أن المركز يحتفل بمترجمات مصر، حيث يدشن تقليدًا يبدأه اليوم ويستمر سنويًا.تضمنت الاحتفالية استعراضًا لأهم إصدارات المركز الخاصة بالمرأة إلى جانب أحدث الإصدارات عن اللغتين الإيطالية والإنجليزية وفيلم يضم قائمة المترجمات اللاتي فزن بجوائز المركز إضافة إلى فيلم تسجيلي بعنوان "بطلة جبل الأوليمب.. منيرة كروان" يتناول السيرة الذاتية لشخصية العام التى كرمتها وزيرة الثقافة وآخر عن المبدعة سهير القلماوي بوصفها أهم النماذج النسوية الأدبية والفكرية المتميزة وشمل مسيرتها الحياتية وإبداعاتها الأدبية العريقة وأهم الشخصيات والمحطات التي أسهمت في بناء شخصيتها والتحديات التي واجهتها عبر مسيرتها الحافلة بالنجاحات التي تعطي رونقًا متميزًا ومدلولًا حيويًا لقيمة ومكانة المرأة وقدرتها على تنمية مجتمعها إلى جانب تكريم اسم الدكتورة سونيا نجا وتسلمتها ابنتها و٣ من العاملات في إدارة الملكية الفكرية بالمركز لتميزهم في العمل وهم رنا أبو الأنوار، ليلي نجيب ومنال محمود بمنحهم شهادات تقدير.يذكر أن المكرمة الدكتورة منيرة عبدالمنعم كروان تخرجت في قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بجامعة القاهرة عام 1973، ثم حصلت على درجة الماجستير عن رسالة بعنوان "الفكر السياسي في مسرح أرستوفانيس" وحصلت على درجة الدكتوراه عن رسالة بعنوان "العالم الآخر في المسرح الإغريقي"، تولت رئاسة مجلس قسم الدراسات اليونانية واللاتينية بكلية الآداب بجامعة القاهرة في العام 2009، لها العديد من الترجمات منها "مسرحيات سوفوكليس:"أنتيجوني"، "إليكترا"، "أوديب ملكًا"، "نساء تراخيس"، "ميديا"، "الطرواديات "، "المستجيرات"، "الفينيقيات "، "أفيجينيا في أوليس"، "ريسوس" وترجمت عددًا من مسرحيات أيسخيلوس نذكر منها:"حاملات القرابين"، "الصافحات " إلى جانب ترجمات عديدة لمؤلفات من اللغة الإنجليزية إلى العربية منها "أثينا السوداء"، "اللغة والأسطورة"، "الحسد والإغريق"، "موسوعة النقد الأدبي الكلاسيكي" وكما شاركت في ترجمة ملحمة الإلياذة عن اليونانية التى كُرمت على آثرها عام 2004 من المجلس الأعلى للثقافة.