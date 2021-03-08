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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الوكيل»: التطور الرقمي فرصة جيدة للنساء في الحصول على وظائف

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:05 م
أحمد الوكيل
أحمد الوكيل
هبه عويضه
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قال أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، ورئيس غرف التجارة والصناعة للبحر الأبيض المتوسط، إن تطور ورقي المجتمعات يرتبط بشكل كبير بتطور وثقافة ووعي المرأة، إضافة إلى مساهمتها الفاعلة في بناء المجتمع.

وأضاف في تصريحات صحفية، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أن الحكومة المصرية الحالية، متمثلة في أجهزة وهيئات الدولة، تعمل على دعم المرأة وتمكنيها، كما تضع الحكومة قضايا المرأة من بين أهم أولويات عملها على المستويين الإقليمي والدولي، في إطار السعي لتحقيق المساواة بين الجنسين.

وأكد أن ذلك يبدو واضحًا منذ أن أطلق رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، "الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030"، منذ عام 2017 الماضي، لتضع المرأة في مكان سياسية واجتماعية وتنموية أكبر في المجتمع.

وفي نفس السياق، أوضح أن النساء في الأزمات التي يمر بها العالم، كأزمة جائحة كورونا، هن الأكثر تضررًا من الآثار الاقتصادية، مشيرًا إلى أن النساء يكسبن أقل، وبالتالي يدخرن أقل، وكثير من السيدات هن العائل الوحيد لأسرهن، ويعملون في وظائف غير آمنة في الاقتصاد غير الرسمي أو قطاع الخدمات.

واستكمل "الوكيل" أن قرارات العمل من المنزل التي اتخذتها بعض المؤسسات جراء الإغلاق العالمي، يعد أمر مناسب تمامًا للنساء، كما أن التطور التكنولوجي والرقمي، وإجراءات الشمول المالي، وخلق وظائف جديدة، كل هذا فرص جيدة للنساء للحصول على وظائف.

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