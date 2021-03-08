«المصرى الديمقراطى» يطلق مهرجان الثقافة والفنون فى سبتمبر

يطلق الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي "مهرجان المصري للفنون" مسابقات فنية في مجالات "الشعر والقصة القصيرة والأفلام القصيرة الوثائقية والروائية".ومهرجان "المصري للفنون" مهرجان سنوي- يقام في شهر سبتمبر من كل عام، ويضم أقساما فنية وثقافية متعددة تحت شعار "الثقافة من أجل الديمقراطية".ويهدف المهرجان إلى عقد لقاءات ثقافية، بالإضافة إلى التشبيك مع أكبر قدر من الموهوبين وخلق جيل من المبدعين الجدد وجذب أكبر عدد من المناصرين والشباب لتجاوز الصورة النخبوية والنمطية للفعاليات الثقافية والفنية، ودمج الثقافة والفن داخل منظومة الحياة اليومية للمواطن المصري.وعليه تم الاتفاق على الأنشطة والفعاليات التالية، لتكون نواة الموسم الأول لمهرجان المصري للفنون:- ملتقى شعر والكلمة، يشارك فيه المتسابقون من الشعراء.مسابقة يشارك فيها الموهوبون في القصة القصيرة.مهرجان المصري للأفلام القصيرة "وثائقي- روائي".