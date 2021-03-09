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الثلاثاء 09 مارس 2021 الموافق 25 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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أفضل 10 طرق تحمي بشرتك من التقلبات الجوية

الثلاثاء 09/مارس/2021 - 07:37 م
تحمي بشرتك من التقلبات
تحمي بشرتك من التقلبات الجوية
هويدا سعيد
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في ظل تقلبات الطقس تعاني بعض النساء من مشاكل في بشرتها، ويقدم «HELTHLINE» مجموعة من النصائح للمحافظة على صحة البشرة ومن أبرزها:

الأكل الصحي:

يجب تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات، للمحافظة على صحة البشرة خاصة في ظل التقلبات الجوية.

ترطيب البشرة بشكل يومي
احرصِ على ترطيب البشرة يوميًا، من خلال وضع مرطبات.

ممارسة الرياضة
يعتبر ممارسة الرياضة من أفضل العادات التي تحافظ على صحة البشرة وسلامتها خاصة في ظل التقلبات الجوية التي نشاهدها اليوم.

الواقي الشمسي
حتى مع الأجواء الممطرة ضعى يجب وضع الواقي الشمسي كل ساعتين لحماية بشرتك والحفاظ على نعومتها.

الابتعاد عن تقشير الجلج
تجنبِ تقشير الجلد عن عمد ويفضل تركه يتساقط تلقائيًا، حتي لا تعرض بشرتك للجفاف.

التقشير بلطف
يجب تقشير البشرة بلطف عن طريق حركات دائرية خفيفة، مع أستخدام السيروم المناسب لنوع البشرة مرة واحدة يوميًا على الأقل.

شرب الماء
يجب الحفاظ علي ترطيب البشرة وذلك من خلال شرب كميات كافية من الماء علي مدار اليوم.

منظف الوجه
يجب استخدام منظف الوجه صباحا ومساء للتخلص من الاوساخ العللاقة في البشرة.

التنور
ترتبط التنور بمنظف الوجه حيبث يجب استخدام التنور عقب تنظيف البشرة بالمنظف المناسب لها، حتي تقليل من المسام الواسعة.

التقشير الكيميائى
يساعدك التقشير الكيميائى كثيرا على تجدد البشرة وأن يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والحماية من أشعة الشمس.

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