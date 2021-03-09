أفضل 10 طرق تحمي بشرتك من التقلبات الجوية

الأكل الصحي:

ترطيب البشرة بشكل يومي



ممارسة الرياضة



الواقي الشمسي



الابتعاد عن تقشير الجلج



التقشير بلطف



شرب الماء



منظف الوجه



التنور



التقشير الكيميائى



في ظل تقلبات الطقس تعاني بعض النساء من مشاكل في بشرتها، ويقدم «HELTHLINE» مجموعة من النصائح للمحافظة على صحة البشرة ومن أبرزها:يجب تناول الأطعمة الصحية التي تحتوي على العديد من الفيتامينات، للمحافظة على صحة البشرة خاصة في ظل التقلبات الجوية.احرصِ على ترطيب البشرة يوميًا، من خلال وضع مرطبات.يعتبر ممارسة الرياضة من أفضل العادات التي تحافظ على صحة البشرة وسلامتها خاصة في ظل التقلبات الجوية التي نشاهدها اليوم.حتى مع الأجواء الممطرة ضعى يجب وضع الواقي الشمسي كل ساعتين لحماية بشرتك والحفاظ على نعومتها.تجنبِ تقشير الجلد عن عمد ويفضل تركه يتساقط تلقائيًا، حتي لا تعرض بشرتك للجفاف.يجب تقشير البشرة بلطف عن طريق حركات دائرية خفيفة، مع أستخدام السيروم المناسب لنوع البشرة مرة واحدة يوميًا على الأقل.يجب الحفاظ علي ترطيب البشرة وذلك من خلال شرب كميات كافية من الماء علي مدار اليوم.يجب استخدام منظف الوجه صباحا ومساء للتخلص من الاوساخ العللاقة في البشرة.ترتبط التنور بمنظف الوجه حيبث يجب استخدام التنور عقب تنظيف البشرة بالمنظف المناسب لها، حتي تقليل من المسام الواسعة.يساعدك التقشير الكيميائى كثيرا على تجدد البشرة وأن يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد والحماية من أشعة الشمس.