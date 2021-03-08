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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رئيس «الطبية العسكرية»: تعاون القوات المسلحة والداخلية والصحة بمجال التعليم الطى يرتقى بالمنظومة

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:24 م
القوات المسلحة
القوات المسلحة
سارة سعودى - فاتن خديوي
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قال اللواء طبيب ياسر السيد، رئيس الأكاديمية الطبية العسكرية، إن التعاون المشترك بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة الصحة في مجال التعليم الطبي المهني يأتي بهدف الارتقاء بالمنظومة الطبية في مصر وتواجد أطباء تفخر بهم الدولة المصرية.

وأكد خلال مؤتمر الزمالة المصرية اليوم على دعم الدولة الدائم للأطباء، موجهًا الشكر للدكتورة هالة زايد على مجهوداتها الدائمة لتوفير كل احتياجات الأطباء والارتقاء بمستوى المنظومة الصحية لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

كما توجه الدكتور عميد نبيل فكري، مدير إدارة الشئون الفنية والعلمية بـ قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، بالشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مؤكدًا على قوة بروتوكول التعاون المشترك بين قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية ووزارة الصحة بهدف الارتقاء بمستوى المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أنه تم اعتماد كل المستشفيات التابعة لوزارة الداخلية ضمن الزمالة المصرية.

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