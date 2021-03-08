رفع جلسة الشيوخ بعد انتخابات اللجان النوعية والعودة للانعقاد 21 مارس

قدم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة والمباركة لكل من تم انتخابهم بهيئات مكاتب اللجان النوعية للمجلس.كما رفع رئيس المجلس أعمال الجلسة العامة للمجلس، قائلا "ترفع الجلسة علي أن تعود للانعقاد يوم 21 مارس القادم".جاء ذلك بعد أن تم إجراء انتخابات تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ14 للمجلس.