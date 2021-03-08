مصرع طفل دهسا أسفل عجلات جرار زراعى بالسنبلاوين

لقي طفل عمره عامان مصرعه دهسا أسفل عجلات جرار زراعي بقرية البلامون التابعة لمركز السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من بعض الأهالي بقرية "البلامون" دائرة المركز باصطدام جرار زراعي بطفل ووفاته.وانتقل ضباط المباحث لمكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء لهو الطفل "محمد حمودة محمد حمودة" (عامان) أمام منزل أسرته بذات القرية، اصطدم به جرار الزراعي "بدون لوحات معدنية" قيادة "مصطفى. أ" 59 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية، حال رجوعه للخلف ما أدى إلى وفاته، ونقل جثمانه إلى منزل ذويه.وبسؤال جد الطفل لوالده محمد حمودة محمد مصطفى 46 عاما، عامل، ومقيم بذات القرية أيد ذات المضمون ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك، أمكن ضبط قائد الجرار الزراعي وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة دون قصد منه.وورد تقرير مفتش الصحة يفيد بأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة نزيف داخلي بالمخ، ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٤٨٦٢ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز شرطة السنبلاوين، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.