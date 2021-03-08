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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة تؤكد دور الإعلام فى التوعية بضرورة تقليل استهلاك البلاستيك

الإثنين 08/مارس/2021 - 09:27 م
وزيرة البيئة
وزيرة البيئة
أريج الجيار
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أكدت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية دور الإعلام المصري لمساعدة الدولة في توعية المواطن بضرورة تقليل استهلاك البلاستيك والبدائل صديقة البيئة، وتناولت بطريقة مبسطة أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والتي تتمثل في تفاعل المأكولات الساخنة الموضوعة به مع المادة الكيميائية المصنع منها البلاستيك مما يؤثر على الصحة العامة، كما أن وجود البلاستيك بالبحار يقتل الحياة البحرية وهو ما يؤدى إلى خلل في التوازن البيئي.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن ٨٠% من الأمراض التي تتنقل من الحيوان إلى الإنسان سببها الخلل في التوازن البيئي.

وتابعت فؤاد: أن الوزارة أصدرت أدلة إرشادية لممارسة الأنشطة البحرية والبرية بالقطاع السياحي تتضمن منع استخدام الأدوات البلاستيكية، خاصة في الرحلات البحرية والاعتماد على المنتجات الورقية، وفي حالة الاضطرار لاستخدام منتجات بلاستيكية فالمراكب ملزمة بالتخلص منها في حاويات مخصصة يتم تسليمها لممثلي البيئة بالمحميات للتخلص الآمن منها، كما ستتم توعية السائحين بضرورة عدم استخدام الأدوات البلاستيكية والاعتماد على أدواتهم الشخصية التي يمكن استعادتها معهم واستخدامها مرة أخرى.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مبادرة اتحضر للأخضر ستتضمن خلال الفترة القادمة من خلال حملات سيتم بثها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة رسائل تركز على التوعية بالحد من استهلاك البلاستيك، وإعادة تدوير المخلفات الإلكترونية.

وتابعت أنه سيتم رفع الوعى لطلاب المدارس بتلك القضية وضرورة استخدام البدائل.

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