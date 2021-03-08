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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

654 ألف و261 طالبا بأولى ثانوي يمتحنون «التاريخ والكيمياء» إلكترونيا

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:02 م
امتحانات طلاب الثانوي
امتحانات طلاب الثانوي
نورهان عبدالرحمن
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أنهى طلاب الصف الأول الثانوي اليوم امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، حيث حضر 654 ألف و261 طالبا، من إجمالي 656 ألفًا و834 طالب على مستوى الجمهورية، لأداء اختبار مادتي "التاريخ" و"الكيمياء"، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت، والتي بدأت يوم السبت الموافق 27 فبراير حتي 8 مارس 2021.

وتمكن 648 ألف و507 طلاب من أداء امتحان التاريخ بنسبة 99.13%، بينما تمكن 648 ألف و801 طالب من أداء امتحان مادة الكيمياء بنسبة 99.15%.

كما أدى 29 ألف و701 طالب بالصف الأول الثانوي (منازل - دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 30786 طالبا بنسبة حضور 96.5%.

جدير بالذكر أن غدًا الثلاثاء الموافق 9 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادتي "اللغة الأجنبية الأولي" للشعبة العامة و"الكيمياء" للشعبة العلمية.

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