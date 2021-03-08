السيطرة على حريق فى مزرعة دواجن بالدقهلية ونفوق 6 آلاف كتكوت

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية، من السيطرة على حريق نشب بمزرعة دواجن بقرية "ميت ثابت" التابعه لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية، والذى أسفر عن نفوق 6 آلاف كتكوت.وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفي كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمزرعة دواجن كائنة بقرية "ميت ثابت " دائرة مركز طلخا.وانتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وبالفحص تبين نشوب الحريق بمزرعة دواجن مكونة من طابق ومشيدة بالبلوك ومعروشة بالسدة والعروق الخشبية على مساحة 500 متر تقريبا "خارج الكتلة السكنية وغير مرخصة".ونجم عن ذلك، احتراق سقف المزرعة، ونفوق 6 آلاف كتكوت "عمر يوم واحد"، ولم ينجم عنه ثمة إصابات وبسؤال مستاجر المزرعة قرر بأن سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بالتوصيلات الخارجية الخاصة بنظام التدفئة بالمزرعة ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، تم إخطار قسم الأدلة الجنائية.وتم إخطار مجلس ومدينة طلخا لإجراء المعاينة اللازمة، وتم إخطار إدارة الطب البيطرى لدفن الدواجن الناطقة بالطريق الأمنة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٨٤٣ لسنة ٢٠٢١ إدارى مركز طلخا، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.