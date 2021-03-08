50 % زيادة فى إشغالات فنادق الغردقة بموسم الصيف

كشف علاء عاقل، رئيس غرفة المنشات الفندقية بالبحر الأحمر، عن أن الموسم السياحي المقبل سيشهد زيادة بنسبة تزيد عن 50% مقارنة بالموسم الصيفى الماضى، موضحا أن متوسط الإشغالات الفندقية للفنادق الغردقة سيصل بين 45 إلى 50%، وهذا مؤشر جيد لعودة الحركة السياحية إلى وضعها من قبل تفشي كورونا، فمتوسط إشغال الفنادق لم يزد عن الـ15% خلال الموسم الصيف الماضي.وأضاف عاقل، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن مطالبات أصحاب الفنادق بزيادة نسبة الـ50% من الطاقة الاستيعابية للفندق المعمول بها حاليا طبقا للاشتراطات السلامة الصحية، ليست في محلها بالتوقيت الحالي، وخاصة أن الحركة السياحية زادت، ما يستدعي تطبيقنا هذه الاشتراطات الصحية والوقائية التي تحافظ على حياة السائحين والعاملين بالفنادق من انتشار فيروس كورونا، وعدم تعرض أي سائح للإصابة خلال تواجدة داخل المقاصد المصرية دعاية إيجابية للسياحة ولزيادة الحركة الوافدة من الخارج.