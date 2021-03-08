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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

البحر الأحمر تعلن دعم مستشفيات المحافظة بـ8 ماكينات غسيل كلوى

الإثنين 08/مارس/2021 - 04:27 م
جريدة الدستور
علي عواد
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أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، دعم َوزارة الصحة للمحافظة بـ8 ماكينات غسيل كلوي جديدة  ألمانية الصنع ماركة "فرزنيوس"، وتعد من أحدث وأجود أنواع ماكينات الغسيل الكلوى، ليصبح إجمالي عدد الماكينات الموجودة بالمحافظة 101 ماكينة بوحدات الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية.

أوضح المحافظ، في بيان له، أن ذلك يأتى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإحلال وتجديد أجهزة الغسيل الكلوي بالمستشفيات الحكومية ضمن المبادرات الرئاسية لدعم قطاع الصحة بصفة عامة، ومرضى الفشل الكلوي بصفة خاصة، لافتًا إلى أنه سيتم توزيع الماكينات طبقًا لاحتياجات وحدات الكلى بمستشفيات المحافظة، لافتًا إلى أن تطوير المستشفيات وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية يحظى باهتمام كبير من الدولة، وهناك تكليفات صارمة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمستشفيات الحكومية.

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