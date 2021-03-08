شلبي: التحول الرقمي رفع السعة التدريبية لـ25 ألف متدرب بالزمالة المصرية

استعرض الدكتور عبدالسلام شلبي، أمين عام مساعد الزمالة المصرية، محاور مشروع تطوير الزمالة المصرية والتي تشمل (زيادة السعة التدريبية، التعليم الإلكتروني، التحول الرقمي، تطوير التعليم، التعاون والاعتماد الدولي، التعاون المحلي والإقليمي، البحث العلمي، تطوير نظم التقييم والامتحانات، الجودة، تطوير المقرات).وقال شلبي إن الأقسام المعتمدة بالزمالة المصرية في عام 2019 كانت 865 قسمًا وصلت حاليًا إلى 2217، والمستهدف 3000 في عام 2026، كما كانت أعداد المدربين في عام 2019، 1100، ووصلت حاليًا إلى 3664 مدربًا ومن المستهدف في عام 2026 الوصول إلى 6300، فضلًا عن زيادة السعة التدريبية إلى 25648 متدربًا بعدما كانت 10021 متدربًا في عام 2019، ومن المستهدف زيادة السعة التدريبية إلى 36000 متدرب بحلول عام 2026، مشيرًا إلى أن الملتحقين ببرنامج الزمالة المصرية سنويًا وصلوا إلى 9000 مقارنةً بعام 2019 الذي وصل عدد الملتحقين به إلى 2500، ومن المستهدف زيادة أعداد الملتحقين سنويًا إلى 14000 بحلول عام 2026، كما وصل عدد المستشفيات والمراكز المعتمدة للتدريب ببرنامج الزمالة المصرية إلى 550 مستشفى ومركزًا.وتابع أن التحول الرقمي ببرنامج الزمالة المصرية يتم من خلال إنشاء وتحديث قاعدة بيانات المدربين والمتدربين، والمراكز التدريبية، واستقبال طلبات المتدرب إلكترونيًا ومتابعتها من خلال المحافظة التابع لها، بالإضافة إلى إنشاء نظام إلكتروني للشكاوى والمقترحات، مشيرًا إلى التعاون والاعتماد الدولي لبرنامج الزمالة المصرية والتعاون مع الكليات الملكية، وكلية طب جامعة هارفارد، والاتحاد الدولي للتعليم الطبي، فضلًا عن التعاون المحلي والإقليمي من خلال المجلس الأعلى للتدريب بالسودان، والتعاون مع "هيئة البورد العربي"، كما تم زيادة أعداد الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى إبرام بروتوكولات التعاون مع قطاع الخدمات الطبية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية، وكذلك تحديث بروتوكولات التعاون مع الجامعات المصرية.ولفت إلى أن اللجان الفرعية للزمالة المصرية بالمحافظات تتولي تسليم أطباء الزمالة المكلفين باللجان الفرعية كل في محافظته وذلك بعد أن كان يتم سابقًا تسليم الأطباء المقبولين بالزمالة بالمقر الرئيسي في القاهرة تيسيرا عليهم، مؤكدًا أنه تم ربط قاعدة البيانات بكل محافظة بقاعدة بيانات الزمالة المصرية بالمقر الرئيسي بالقاهرة، كما تم تدريب أعضاء اللجان الفرعية على العمل بالتنسيق مع العاملين بالزمالة بالمقر الرئيسي وإرسال الكارنيهات والمناهج التعليمية إلى مقرات اللجان الفرعية، ومتابعة التدريب والتقييم حيث تتم المتابعة الدورية عن طريق مسئول المتدربين باللجنة الفرعية بالتواصل مع منسقي الزمالة بالمراكز التدريبية، فضلًا عن المتابعة الإدارية والفنية من خلال رصد الأنشطة التدريبية وكفاءة أدائها ودرجة استكمالها ومواظبة المتدربين، ومتابعة تطبيق أخلاقيات المهنة، وسير العمل يقوم به مسئول المتدربين باللجنة الفرعية بالتنسيق مع منسقي الزمالة بالمستشفيات والمشرفين العلميين والمجالس العلمية، وتحقيق التواصل المباشر بين المتدرب والزمالة عن طريق تواجد المنسق بجانبه في المحافظة، ومتابعة الأنشطة آليًا عن طريق منصة التعليم الإلكترونية، والإشراف على إجراء الامتحانات إلكترونيًا.وتابع أنه تم إجراء مسح لجميع المنشآت الصحية من خلال اللجنة الفرعية للحصول على الإحصائيات والبيانات اللازمة للاعتماد كمراكز تدريبية، وإجراء المقابلات الشخصية بجميع المحافظات للتقديم للعمل كمدربين وضم المقبولين منهم لبرنامج "هارفارد" لإعداد المدربين، مشيرًا إلى أن المشروع يمنح الطبيب المصري حقه في الحصول على فرصته في التعليم والدراسات العليا فور تخرجه، وأن يكون له مسار مهني ووظيفي يليق به، ولذلك تمت إتاحة الفرصة لهم للدراسة بالزمالة المصرية منذ اليوم الأول لتخرجه.