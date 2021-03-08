ياسمين فؤاد: مشروع لتعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري بقطاع البلاستيك أحادي الاستخدام

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة عن أنه سيتم توقيع مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك أحادي الاستخدام بدعم من المعونة اليابانية، وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "يونيدو" لمده ثلاث سنوات وبتكلفة 3 ملايين دولار بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك وغرفة الصناعات.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالمركز الثقافي البيئي التعليمي لاستعراض جهود وزارة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحضور الدكتور علي أبوسنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، وعدد من الشركات الرائدة في الصناعات الصديقة للبيئة ومنظمات المجتمع المدني.وأوضحت فؤاد أن المشروع يهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار، مضيفة أن المشروع سيعزز ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة، بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة.وتقدمت وزيرة البيئة بالتهنئة للمرأة بجميع أنحاء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي، واستعرضت محاور عمل الوزارة في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام خلال مراحل تدريجية بداية من إجراء الدراسات ووضع السياسات ورفع الوعي وإيجاد مشاركة مجتمعية، وأيضًا دعم الوزارة لمقترحات منظمات المجتمع المدني والشباب في مجال الحد من استهلاك البلاستيك وإعادة تدويره.