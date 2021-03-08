محافظ البحيرة: دعم منظومة النظافة بـ21 معدة جديدة

شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة إصطفاف المعدات الجديدة الخاصة بدعم منظومة النظافة ومواجهة الأزمات وهى عبارة عن 19 سيارة قلاب حمولة 5 أطنان ضمن الخطة الاستثمارية 2021، وعدد 2 سيارة بدال تمويل ذاتي من المحافظة بقيمة إجمالية 12 مليون جنيه.وأكد محافظ البحيرة أن معدات النظافة الجديدة ستعمل على تدعيم القرى المحرومة بالوحدات المحلية حيث روعى أن تكون 5 أطنان لقدرتها للوصول للمناطق والشوارع الضيقة، كما وجه بضرورة اختيار أكفء العناصر للعمل على تلك السيارات مع تدريبها التدريب الأمثل وكذا عمل الصيانة الدورية وتوافر قطع الغيار اللازمة لضمان إستمرار تشغيلها دون توقف، مع سرعة تسليمها للوحدات المحلية لتدخل الخدمة فورا.ولفت إلى أنه خلال العامين الماضيين تم دعم منظومة النظافة بأكثر من 100 معدة جديدة بتكلفة تتجاوز 170 مليون جنيه.