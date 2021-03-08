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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

لمسة ساحِرة.. أسيست عالمي في دوري القسم الرابع: انتهى بهدف (فيديو)

الإثنين 08/مارس/2021 - 02:59 م
لمسة ساحِرة
لمسة ساحِرة
حسن الهتهوتي
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شهِدت مباراة بين فريقي كفر العلو، والعزبة القبلية بالمجموعة الأولى لدوري القسم الرابع بالقاهرة، هدفًا ساحرًا جاء بعد أسيست عالمي من لاعب فريق القبلية ليتخطى نصف الفريق المنافس قبل أن يُمررها لزميله مِحرزًا منها.

المباراة التي أُقيمت على أرض نادي كفر العلو جنوب القاهرة، شهدت تألق لاعب الضيف «إسكو» الذي أحرز هدفًا من ثلاثة فاز بها فريقه (القبلية) قبل أن يتلاعب بلاعبي المنافس مارًا بينهم بلمسات ساحرة، ليُرسل بعدها الكرة نحو زميله أحمد عيد، الذي أودعها الشِباك ببراعة.

شاهد الهدف:

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