أمين عام الزمالة المصرية يشكر وزيرة الصحة على دعم «عليا التخصصات الطبية»

توجه الدكتور مجدي الصيرفي، أمين عام الزمالة المصرية، بالشكر للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، لما تبذله من جهود في النهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني في مصر، ودعمها الدائم للجنة العليا للتخصصات الطبية خلال العمل بمشروع تطوير الزمالة المصرية، مؤكدًا أن افتتاح اللجان الفرعية للزمالة المصرية بالمحافظات يعد نقلة كبيرة تنعكس على التعليم الطبي في مصر لخدمة القطاع الصحي، كما وجه الشكر للجنة العليا للتخصصات الطبية وقطاعات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها على ما قدموه من دعم لإنجاح المشروع.كما أعرب خلال مؤتمر الزمالة الذي عقد اليوم، عن فخره بشباب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية، ما ساهم في تطويرها بشكل كبير، مشيرًا إلى تشكيل لجان بحث علمي للعمل داخل وحدات البحث العلمي التي تم استحداثها بالمستشفيات خلال الفترة الأخيرة، فضلًا عن تشكيل لجان للجودة لتحقيق أسس الجودة التعليمية.