فلسطين تسجل 2003 إصابات جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 2003 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، وتعافي 1909 حالات، خلال الـ24 ساعة الماضية في عموم فلسطين.وأوضحت الكيلة- في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية- أنه تم تسجيل 22 حالة وفاة، مضيفة أن نسبة الوفيات بلغت 1.1% من مجمل الإصابات، فيما بلغت نسبة التعافي 89.0%، ونسبة الإصابات النشطة 9.9%.