الرئيس القبرصي ورئيس وزراء اليونان يبحثان القضية القبرصية هاتفيا

قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، إن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحثا عددًا من القضايا خلال اتصال هاتفي اليوم الإثنين على رأسها القضية القبرصية ومنطقة شرق البحر المتوسط.وأضاف كيرياكوس كوشوس- في بيان نقلته وكالة أنباء (سي إن إيه) القبرصية على نسختها الإنجليزية- أن الطرفين ناقشا الاجتماع غير الرسمي بشأن قضية قبرص المقرر عقده في جنيف من 27 وحتى 29 أبريل المقبل، كما بحثا اجتماع المجلس الأوروبي الذي سيعقد في 25 مارس الجاري.وأشارت وكالة الأنباء القبرصية إلى أن البلدين يسعيان إلى تنسيق سياستهما قبل انعقاد الاجتماع غير الرسمي بشأن القضية القبرصية في جنيف والذي يستضيفه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.