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الإثنين 08 مارس 2021 الموافق 24 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكويت تسمح بدخول الجمعيات التعاونية أثناء فترة الحظر الجزئى

الإثنين 08/مارس/2021 - 03:51 م
جريدة الدستور
نيفين أشرف
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أعلن مركز التواصل الحكومي بدولة الكويت، اليوم الإثنين، أن مجلس الوزراء الكويتي كلف وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق لتفعيل نظام حجز المواعيد لدخول الجمعيات التعاونية، خلال فترة حظر التجول الجزئي، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 10 مساءً.

وأعلنت الكويت، أمس الأحد، بدء سريان حظر التجول الجزئي في البلاد، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الكويتي حسبما أفادت وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وخلال اجتماعه الاستثنائي، الخمیس الماضي، قرر مجلس الوزراء الكويتي برئاسة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، فرض حظر التجول الجزئي في البلاد على أن یبدأ یومیًا اعتبارًا من یوم الأحد الموافق 7 مارس الجاري، من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، وذلك لمدة شهر كامل على أن تتم مراجعة هذا القرار بعد إعادة تقييم الوضع الصحي في البلاد.

كما قرر مجلس الوزراء الكويتي، الاستمرار بالعمل بقرار مجلس الوزراء رقم 77 بشأن منع دخول البلاد لغیر الكويتيين وذلك حتى إشعار آخر.

وأكد مجلس الوزراء على حث المواطنين والمقیمین باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ووقف كل التجمعات والاجتماعات للحد من انتشار الوباء والمحافظة على سلامة الجميع.

وشهدت الكويت زيادة متسارعة في أعداد الإصابات بلغت أرقامًا غیر مسبوقة وارتفاع في أعداد الوفيات ومن يتلقى العلاج في العناية المركزة، حيث بلغ العدد الإجمالي للإصابات حتى مساء أمس الأحد، 200.572 حالة، فيما بلغ إجمالي عدد الوفيات 1.127 حالة منذ بداية الجائحة.

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